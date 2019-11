Ökumenische Feier am Buß- und Bettag

Die Pfarreiengemeinschaft Sankt Christophorus Baunach und die evangelische Kirchengemeinde Rentweinsdorf laden zum ökumenischen Gottesdienst am Buß- und Bettag für 19 Uhr in Baunach ein. "Alles Egal? Oder hast du noch Träume?", lautet das Thema in der Pfarrkirche Sankt Oswald in Baunach. Nach dem Gottesdienst werden Losungen, Kalender und Artikel auf Beit Jala angeboten. red