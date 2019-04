Ökumenische Familienfeiern an Ostern

Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde in Ebern laden an den Osterfeiertagen Familien mit Kindern zu zwei ökumenischen Familienfeiern ein. Zunächst findet am Karfreitag, 19. April, ab 10 Uhr ein Kinderkreuzweg im evangelischen Gemeindehaus statt. Am Ostermontag, 22. April, beginnt dann der jährliche Emmaus-Gang um 10 Uhr in der Christuskirche und endet nach einem kleinen Rundgang mit drei Stationen im evangelischen Gemeindehaus Ebern. Dort ist ein gemütliches Beisammensein mit Kirchenkaffee vorgesehen. red