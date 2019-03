Ökumenische Bibelwoche

Die christlichen Gemeinden in Hammelburg laden zur ökumenischen Bibelwoche ein. Sie dient dem Austausch interessierter Menschen aller Konfessionen. An drei Abenden führen Seelsorger der Kirchen in ausgewählte Texte des neutestamentlichen Philipperbriefs ein. Die Veranstaltungen finden um 20 Uhr reihum in den Hammelburger Gemeindehäusern statt. Weitere Infos bei Pastoralreferent Markus Waite, Tel.: 09732/2018 und unter: www.kath-kirche-hammelburg.de. Die Termine und Themen: Dienstag, 26. März, Freie Christengemeinde, Bahnhofstraße 33: "Mit Gewinn" (Philipperbrief 1,12-26), Referent: Robert Augustin, evang. Pfarrer. Mittwoch, 27. März, evangelisches Gemeindehaus, Berliner Straße 2: "Mit größter Ehre" (Phil 1,27 - 2,11), mit Thomas Eschenbacher, kath. Pfarrer. Donnerstag, 28. März, katholisches Pfarrzentrum, Von-Hess-Straße 10: "Mit Freude und Hoffnung" (Phil 4,4-9), mit Jutta Dünnebier, Pastorin FCG. sek