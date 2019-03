Die Kirchengemeinden Geroda und Schondra halten ab Montag, 25. März, eine ökumenische Bibelwoche ab. Dabei dreht sich alles im den Philipperbrief des Paulus. Beginn ist um 20 Uhr im Gemeindehaus Geroda mit Pfarrer Carsten Friedel zum Thema "Mit Gewinn". Der zweite Bibelabend findet am Donnerstag, 28. März, unter dem Motto "Mit größter Ehre" statt. Beginn ist um 20 Uhr im Pfarrheim Schondra. Am Montag, 1. April, ist dann unter dem Motto "Mit Furcht und Zittern" der Bibelabend in Geroda und am Donnerstag, 4. April, findet der letzte in Schondra statt. Ab 20 Uhr heißt es im Pfarrheim "Mit neuen Worten". sek