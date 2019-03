Ökumenische Bibelwoche

Die christlichen Gemeinden in Hammelburg laden zur ökumenischen Bibelwoche ein. Die Veranstaltungen finden um 20 Uhr reihum in den Hammelburger Gemeindehäusern statt. Weitere Informationen bei Pastoralreferent Markus Waite, Tel.: 09732/ 2018. Außerdem gibt es am Samstag, 23. März, einen Kinder-Bibeltag im katholischen Pfarrzentrum. Dafür ist eine Anmeldung bis Freitag, 15. März, erforderlich. Die Termine und Themen der ökumenischen Bibelwoche in Hammelburg im Einzelnen: Dienstag, 26. März, 20 Uhr, Freie Christengemeinde: "Mit Gewinn" (Philipperbrief 1,12-26), Referent: Robert Augustin, evangelischer Pfarrer. - Mittwoch, 27. März, 20 Uhr, evangelisches Gemeindehaus: "Mit größter Ehre" (Phil 1,27 - 2,11), mit Thomas Eschenbacher, katholischer Pfarrer. - Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, katholisches Pfarrzentrum, "Mit Freude und Hoffnung" (Phil 4,4-9), mit Jutta Dünnebier, Pastorin der FCG. - Samstag, 23. März, 10 bis 16.30 Uhr, katholisches Pfarrzentrum und Stadtpfarrkirche: Ökumenischer Kinderbibeltag "Der geheimnisvolle Reisebegleiter" (Buch Tobit), mit Lisa Hippe, kath. Pastoralreferentin, Adelheid Augustin, evangelische Pfarrerin und Team. Anmeldungen bis Freitag, 15. März: katholisches Pfarrbüro, Tel.: 09732/2018, Info: www.kath-kirche-hammelburg.de. sek