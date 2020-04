Ökumenisch und online

Ein ökumenisches Osterfest feiern die katholischen und evangelischen Christen in Ebern. Mit drei gemeinsamen Aktionen am Ostersonntag begehen sie die Auferstehung Jesu Christi und den Sieg des Lebens über den Tod. Um 6 Uhr läuten die Glocken zur Osternacht. Dazu zünden der Pater Rudolf Theiler in der Laurentius-Kirche und Pfarrer Bernd Grosser in der Christuskirche die Osterkerzen an. Beide Kirchen bleiben den Tag über bis 18 Uhr geöffnet. Die Gemeindemitglieder sind eingeladen, im Laufe des Tages die Kirchen zu besuchen und sich das Osterlicht mit den bereitgestellten Kerzen nach Hause zu holen (nötigen Abstand beachten!). Um 12 Uhr läuten die Glocken erneut und preisen die Auferstehung des Herrn. Anschließend blasen Mitglieder der Familie Schad vom Turm der Christuskirche. Jeder, der ein Instrument spielt, kann sich anzuschließen und zu Hause am Fenster oder auf der Straße mitzuspielen. Die Noten der Choräle stehen ab Dienstag auf den Homepages der Kirchengemeinden (www.ebern-evangelisch.de und www.pg-ebern.de). Um 20 Uhr erklingen die Kirchenglocken ein drittes Mal zum Beten in der Coronakrise. Des Weiteren weisen die Pfarrämter darauf hin, dass Texte und Videos für die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern sowie bei Fortdauer des Kontaktverbots auch für die weiteren Sonntagsgottesdienste danach auf den Homepages der Kirchengemeinden stehen. red