Ökumene: "Schätze des Glaubens"

Die katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomäus und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim laden am morgigen Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr zum zweiten ökumenischen Abend in die Matthäuskirche, Hauptstraße 62, ein. "Schätze des Glaubens" lautet das Motto des Abends. Was ist mir für meinen Glauben wichtig? Was schätze ich in meiner Kirche? Was hat mein Christsein geprägt? Pfarrerin Mirjam Elsel und Gemeindereferent Hans Zenk werden von ihren Glaubensschätzen aus ihrer Konfession heraus erzählen und auch einen wertschätzenden Blick auf die Konfession des jeweils anderen werfen. Anschließend sind alle Teilnehmer eingeladen, miteinander über ihre Glaubensschätze ins Gespräch zu kommen, teilen die Veranstalter weiter mit. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Bamberg Land und der Evangelischen Erwachsenenbildung Bamberg statt. red