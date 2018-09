Ökumene-Fest in Ebrach am Sonntag

Das jährliche Stiftungsfest des Seelsorgebereiches St. Marien Steigerwald findet in diesem Jahr als Ökumene-Fest gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden im westlichen Landkreis Bamberg am Sonntag, 23. September, in Ebrach statt. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Klosterkirche und wird musikalisch vom Posaunenchor Ebersbrunn und der Projektband Burgebrach-Schönbrunn gestaltet. Im Anschluss findet ein Fest der Begegnung am Pausenhof der Grundschule Ebrach statt. Ein kleines, aber feines Bühnenprogramm soll der Mitteilung zufolge die ökumenische Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Außerdem spielt der Posaunenchor Ebersbrunn zur Unterhaltung. red