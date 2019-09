Ökos Bad Kissingen informieren zu Kommunalwahl

Die Ökos Bad Kissingen - die Gruppe um die Stadträte der Bürger für Umwelt, Bündnis 90/Die Grünen und ÖDP - laden am Dienstag, 17. September, zu einer ersten Informationsveranstaltung im Hinblick auf die kommende Kommunalwahl im Frühjahr 2020 ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Veranstaltungsort ist der "Treff im Turm" im Zentralparkhaus.

Wahl und Umweltschutz

Die vielfältigen ökologischen Probleme wahrzunehmen und Lösungen für sie zu finden, ist mittlerweile zu einer der drängendsten und bedeutendsten Aufgaben der Politik geworden. Angesichts der bei der Kommunalwahl zu erwartenden Vielfalt der Angebote und Versprechungen quer durch die Parteienlandschaft wollen die Ökos Bad Kissingen den Bürgern ihre Position und ihre Ziele klar darstellen.

Was wurde in Stadtpolitik erreicht

Zusammen mit interessierten Bürgern soll an dem Abend betrachtet und diskutiert werden, was im Laufe der Jahre in Richtung ökologische Stadtpolitik erreicht wurde, und welche konkreten Ziele in der kommenden Wahlperiode verfolgt werden sollen. red