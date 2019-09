Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Workshop "Stimmbildung und Atemtechnik" an. Der Kurs findet am Samstag, 5. Oktober, von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Mensa der Mittelschule Pressig statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red