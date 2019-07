Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen

"Ökonomie und Ökologie müssen in Einklang gebracht werden!" Das ist das Motto der Sommertour der bayerischen FDP-Bundestagsabgeordneten. Daniel Föst, Bundestagsabgeordneter aus München und Vorsitzender der FDP Bayern, besuchte in Coburg unter anderem das Stadtentwicklungsprojekt auf dem Schlachthof- und Güterbahnhofgelände.

Abends diskutierte er mit Coburgern in der Künstler-Klause über "Ökologie und Ökonomie - wie bringen wir die Fragen unserer Zukunft in Einklang?". Man müsse Wirtschaft und Umweltschutz zusammendenken. "Wenn wir Politik gegen die Wirtschaft machen, sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen", äußerte sich Föst einer Mitteilung zufolge. Den Klimawandel könnten nicht Beamte im Hinterzimmer lösen.

Eine CO2 -Steuer ist aus Fösts Sicht untragbar. "Wir brauchen ein CO2 -Limit, keinen modernen Ablasshandel." Alles, was über dem Limit liege, müsse teuer bezahlt werden, und dieses Limit müsse kontinuierlich nach unten gesetzt werden, "bis wir 2050 bei Null stehen".

Der Klimawandel sei für die Liberalen unumstritten, sagte auch Michael Zimmermann, Kreisvorsitzender der FDP Coburg. Der effizienteste Weg zur CO2 -Reduktion sollte dabei ergebnisoffen gefunden werden. Ob dies beim Individualverkehr nun die Elektromobilität, die Brennstoffzelle oder synthetische Treibstoffe seien, werde man dann sehen. In jedem Fall sei gerade im ländlichen Raum der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs entscheidend. Zimmermann: "Hier könnte die von uns geforderte S-Bahn für Coburg einen wichtigen Beitrag leisten."

Für die bayerischen Liberalen stehe auch strukturell viel an, heißt es in der Mitteilung weiter. Die FDP müsse sich stabilisieren, neue Mitglieder gewinnen und vor allem auch mehr Frauen ansprechen. "Die FDP Coburg ist bereits heute sehr gut in der Stadt verankert, das brauchen wir jetzt in ganz Bayern", sagte Föst zum Abschluss. red