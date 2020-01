Ökologischen Landbau im Blick

Der BBV lädt am Freitag, 7. Februar, zur Fachtagung "Ökologischer Landbau" ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Brauerei Kraus in Hirschaid. Es geht um aktuelle Entwicklungen im Ökolandbau, die Umstellungsrate und neue Fördermöglichkeiten. Auch die neue Düngeverordnung, die Vermarktungssituation von Umstellungs- und EU-Ware in Franken sowie Veränderungen in der Sauer Mühle GmbH in Frensdorf-Reundorf sind Themen. Die Teilnahme an dem Infotag ist kostenlos. Anmeldung bis spätestens 29. Januar per E-mail an bamberg@bayerischerbauernverband.de oder telefonisch unter der Nummer 0951/96517130. red