Ökodemokraten sind seit 25 Jahren im Landkreis aktiv

Im Jahr 1994 wurde der Kreisverband der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in den Haßbergen gegründet. Nun konnte er sein 25-jähriges Bestehen feiern.

Anfangs von vielen belächelt, kann der heutige ÖDP-Kreisvorstand auf eine durchweg erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. So hat sich zum Beispiel die Mitgliederzahl von damals 16 auf mittlerweile 43 erhöht.

Zwei Sitze im Kreistag

1996 gelang auf Anhieb der Einzug in den Kreistag mit einem Sitz (Klemens Albert), und seit dem Jahr 2008 ist der ÖDP-Kreisverband durch die Wahl von Rainer Baumgärtner sogar mit zwei Sitzen im Kreisgremium vertreten. Auch wenn nicht jeder Antrag der beiden Kreisräte in vollem Umfang angenommen wurde, so waren viele doch der Auslöser für nachhaltige Projekte.

Komplette Kreistagsliste

Die positive Entwicklung zeigt sich aber auch an der Kandidatenliste für die kommende Kreistagswahl im März 2020: Traten die Ökodemokraten 1996 mit gerade einmal 23 Bewerbern an, so schaffte es die ÖDP heuer erstmals, mit 60 Frauen und Männern die Liste komplett zu füllen.

Auch bei den Wahlergebnissen geht der Trend klar nach oben. So hat die ÖDP bei der diesjährigen Europawahl im Landkreis Haßberge 3,0 Prozent der Wählerstimmen bekommen und lag damit noch vor der FDP und den Linken. red