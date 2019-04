Öko-Modellregion ist "eine wunderbare Chance"

Künftig wird es in Bayern 15 neue staatlich anerkannte Öko-Modellregionen geben, darunter die Fränkische Schweiz (Kommunen der Landkreise Bayreuth und Forchheim). Unter den 15 Regionen befindet sich auch die Fränkische Schweiz. Die beiden ILE-Regionen (Integrierte Ländliche Entwicklung) "Fränkische Schweiz aktiv" und "Wirtschaftsband A 9/Fränkische Schweiz" hatten sich gemeinsam beworben.

"Die Auszeichnung zur Öko-Modellregion ist für die Fränkische Schweiz eine wunderbare Chance", freut sich in einer Pressemitteilung Christiane Meyer, Vorsitzende der ILE "Fränkische Schweiz aktiv". Diese ILE ist ein Zusammenschluss der Kommunen Ebermannstadt, Gößweinstein, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Waischenfeld, Weilersbach, Wiesenthau und Wiesenttal. "Mit den nun anstehenden Projekten wollen wir die regionale Wertschöpfung und Ökologie noch stärker in den Alltag einbinden. Daher können vor allem Landwirte, aber auch Verarbeiter und Verbraucher von der Öko-Modellregion profitieren", erläutert Meyer.

Bislang gab es zwölf Öko-Modellregionen. Sie sind ein Bestandteil des Landesprogramms "Bio-Regio Bayern 2020", mit dem die Staatsregierung seit 2012 den Ökolandbau in Bayern unterstützt.

Die Vorbereitungen auf den Wettbewerb haben in der Fränkischen Schweiz bereits vor einem Jahr begonnen. Inzwischen haben sich viele Unterstützer aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Politik gefunden, die an den Projekten mitarbeiten wollen.

Auszeichnung am 2. Mai

Die offizielle Auszeichnung wird am 2. Mai im Ministerium in München stattfinden. Wer Interesse habe, gemeinsam Projekte in die Tat umzusetzen, sei jederzeit willkommen. Das Ganze beruht auf Freiwilligkeit.

Die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hatte das Landesprogramm zur Stärkung des regionalen Öko-Landbaus verstärkt. Bayern will so den Öko-Landbau ausbauen. "Die Produktion heimischer Bio-Lebensmittel und das Bewusstsein für regionale Identität sind äußerst wichtig", erklärt Kaniber.

Die 15 Regionen sind die Gewinner einer dritten Wettbewerbsrunde, bei der Kaniber zunächst sechs neue Modell-Regionen ausloben wollte. Das Interesse am Wettbewerb war aber so groß und die Bewerbungen laut Angaben des Ministeriums so qualitativ hochwertig, dass die Ministerin nun 15 Regionen zu Öko-Modellregionen erklärt.

Eine Jury, besetzt unter anderem mit Vertretern aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Landesvereinigung für den Ökologischen Landbau und des Bundes Naturschutz, hat die Bewerbungen geprüft und diese 15 Regionen als gut geeignet bewertet.

Ökologischer Landbau

In den Öko-Modellregionen, die zur Optimierung des Volksbegehrens zur Artenvielfalt dienen, werden zukunftsfähige Projekte zur Entwicklung des ökologischen Landbaus umgesetzt, regionale Wertschöpfungsketten etabliert und das Bewusstsein der Bevölkerung für bio-regionale Ernährung gestärkt. Die Öko-Modellregionen werden vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unterstützt. 75 Prozent der Kosten für eine Projektleiterstelle vor Ort werden bezahlt, maximal bis zu 75 000 Euro im Jahr.

Mittlerweile hat sich die Staatsregierung in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, mittelfristig die Ökofläche in Bayern zu verdoppeln. Derzeit bewirtschaften etwa 9900 Ökobetriebe im Freistaat eine Fläche von über 350 000 Hektar. Zu den 15 neuen Öko-Modellregionen gehört auch der Obermain-Jura (Kommunen der Landkreise Lichtenfels und Bamberg). red