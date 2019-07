Während der Schulferien entfällt in der Kirchengemeinde St. Anna der Sonntagsgottesdienst. Deshalb hat die Bücherei ihre Öffnungszeiten an den Sonntagen gekürzt und zwar von 11 bis um 11.30 Uhr. Am Mittwoch ist weiterhin von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Ausnahme: Am Annafest-Mittwoch, 31. Juli, ist geschlossen. red