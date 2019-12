Öffnungszeiten von Veste und Museum

Die Kunstsammlungen der Veste Coburg und das Europäische Museum für Modernes Glas im Park von Schloss Rosenau in Rödental haben während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel 2019/2020 von 13 bis 16 Uhr geöffnet. An allen Öffnungstagen ab Donnerstag, 26. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar (Ausnahme am Dienstag, 31. Dezember), startet täglich um 14 Uhr eine Führung durch die historischen Räume der Kunstsammlungen der Veste Coburg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist die Museumskasse, 1. Burghof. In den Kunstsammlungen der Veste Coburg ist die Studioausstellung "Herkules im Setzkasten. Gipsabdrucksammlungen des 18. Jahrhunderts" noch bis 22. März 2020 zu sehen. Die Sonderausstellung "Fulvio Bianconi. Die Sammlung Ursula und Rainer Losch" wird noch bis zum 19. April 2020 im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental präsentiert. red