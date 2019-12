Coburg 10.12.2019

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes

Der Wertstoffhof in Coburg bleibt am Montag/Dienstag, 23./24. Dezember, und am Montag/Dienstag, 30./31. Dezember, geschlossen. Am Freitag/Samstag, 27./28. Dezember, hat der Hof regulär von 10 bis 17 U...