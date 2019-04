Öffnungszeiten des Stadtmuseums

Das Stadtmuseum in der Kirchgasse 16 ist am Karfreitag geschlossen. Am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag ist das Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet; an Werktagen (außer Montag) von 10 bis 12 Uhr...