Öffnungszeiten des Rathauses

Das Rathaus bleibt am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. An beiden Montagen, 23. und 30. Dezember, entfällt der lange Behördentag, das Rathaus ist jedoch für den Publikumsverkehr von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr geöffnet. Für standesamtliche Angelegenheiten am Freitag, 27. Dezember, ist ein Notdienst unter 0160/93111194 bis 12 Uhr eingerichtet. red