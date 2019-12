Im katholischen Pfarrbüro gelten während der Weihnachtsferien geänderte Öffnungszeiten. Das Pfarrbüro ist geöffnet am 23., 27. und 30. Dezember sowie am 3. Januar jeweils von neun bis 11 Uhr geöffnet. Nachmittags ist jeweils geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.