Lichtenfels 19.12.2019

Öffnungszeiten des Landratsamtes

Das Landratsamt Lichtenfels bleibt am Freitag, 27. Dezember ganztägig geschlossen. Das gilt auch für die Kfz-Zulassungsstelle. Am Montag, 23. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, sowie ab 2. Januar ...