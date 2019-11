Öffnungszeiten des Landratsamtes

An zwei Montagen, 18. November und 2. Dezember, ist beim Landratsamt nur vormittags regulärer Dienstbetrieb mit Publikumsverkehr. Wegen Personalversammlungen sind die Mitarbeiter an beiden Nachmittagen auch telefonisch nicht erreichbar. Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Landratsamt am Freitag, 27. Dezember, geschlossen bleibt und dafür an zwei Montagnachmittagen für Besucher öffnet: Am 23. und am 30. Dezember kann das Amt ganztägig aufgesucht werden. red