Öffnungszeiten des Hallenbades

Das Hallenbad ist an Heiligabend, 24. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, Silvester, 31. Dezember, Neujahr, 1. Januar, sowie am Dreikönigstag, 6. Januar, geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag ist das Hallenbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. red