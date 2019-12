Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Im Januar haben alle Wertstoffhöfe eingeschränkte Öffnungszeiten oder sind ganz geschlossen. Die Wertstoffhöfe in Steinbach am Wald und Birkach haben nur Donnerstag bis Samstag geöffnet: Wertstoffhof Steinbach am Wald Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr; Wertstoffhof Birkach Donnerstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr. Die Wertstoffhöfe in Teuschnitz, Pressig, Mitwitz und Steinwiesen sind an den Samstagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Wertstoffhöfe Nordhalben, Tettau, Ludwigsstadt, Küps, Marktrodach und Wallenfels haben im Januar geschlossen. In dieser Zeit wird gebeten, bei benachbarten Wertstoffhöfen anzuliefern. red