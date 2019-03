Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Ab Montag, 1. April, gelten für die Einrichtungen der Abfallwirtschaft des Landkreises Kronach folgende Öffnungszeiten: Wertstoffhof Birkach: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr; Wertstoffhof Steinbach am Wald: Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr; Wertstoffhöfe in Steinwiesen, Wallenfels, Tettau, Nordhalben: Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr; Wertstoffhof Ludwigsstadt: Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Freitag 15 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr; Wertstoffhöfe in Teuschnitz, Küps, Marktrodach, Mitwitz, Pressig: Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. red