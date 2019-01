Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Im Februar haben alle Wertstoffhöfe eingeschränkte Öffnungszeiten oder sind ganz geschlossen. Die Wertstoffhöfe in Steinbach am Wald haben im Februar nur Donnerstag bis Samstag geöffnet: Wertstoffhof Steinbach am Wald Donnerstag, Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16.30 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr; Wertstoffhof Birkach Donnerstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Die Wertstoffhöfe in Ludwigsstadt, Küps, Marktrodach und Wallenfels sind im Februar nur an den Samstagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Wertstoffhöfe Nordhalben, Tettau, Teuschnitz, Pressig, Mitwitz und Steinwiesen haben im Februar geschlossen. In diesem Zeitraum werden die Bürger gebeten, ihre Anlieferungen bei den benachbarten Wertstoffhöfen vorzunehmen. red