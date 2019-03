Hammelburg vor 17 Stunden

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Hammelburg ist am Samstag, 2. März, von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag gelten die normalen Öffnungszeiten. Nur am Faschingsdienstag ist die Bibliothek geschlossen. sek