Das katholische Pfarramt Haßfurt ist kommende Woche am Montag von 9 bis 12 Uhr, am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und am Freitag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und Donnerstag ist geschlossen. Das Pfarramt in Wonfurt teilt mit: Am Mittwoch, 4. Juli, ist das Pfarrbüro nur am Vormittag geöffnet. DieAbendstunde entfällt.