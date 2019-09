Öffnungszeiten der Obstpresse

Die Obstpresse in der alten Milchsammelstelle ist nach Anmeldung wieder geöffnet. Das Obst sollte ohne starke Verschmutzung zur Verarbeitung angeliefert werden. Die Mitarbeit beim Mosten ist erforderlich. Das Saftmobil des Kreisverbandes kommt an folgenden Tagen zur Pasteurisierung und Abfüllung: Samstag, 7. September, Samstag, 28. September und am Samstag, 26. Oktober. Die Hauptmenge wird jeweils am Tag vorher gepresst. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Informationen und Anmeldung beim Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Christoph Bäuerlein, unter Telefon 09547/6785. Wer Interesse hat und die Kelterwarte beim Mosten unterstützen möchte, kann sich gerne bei ihm melden. red