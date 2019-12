Öffnungszeiten der KJR-Geschäftsstelle

Das Büro des Kreisjugendringes Lichtenfels ist in den Weihnachtsferien an folgenden Tagen geöffnet: Montag, 30. Dezember, von 10 bis 12.30 Uhr, Donnerstag, 2. Januar, von 15 bis 19 Uhr und Freitag, 3. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr. An allen anderen Tagen ist das Büro geschlossen. Auf dem Anrufbeantworter können gerne Nachrichten hinterlassen werden. Ab Dienstag, 7. Januar, ist die Geschäftsstelle zu den bekannten Zeiten geöffnet. red