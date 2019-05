Das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg ist am Mittwoch, 29. Mai, bis 13.30 Uhr geöffnet. Die Abfuhr von Rest- und Biomüll bleibt regulär wie in den Abfallkalendern angegeben. Die Mülltonnen müssen ab 6 Uhr morgens bereitstehen, da an diesem Tag die Müllfahrzeuge wegen einer anderen Tourenführung in einigen Orten früher als üblich kommen können. red