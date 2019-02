Öffnungszeiten an Fasching

Die Stadtverwaltung Hammelburg hat am Rosenmontag, 4. März, und Faschingsdienstag, 5. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Nachmittag ist die Verwaltung geschlossen. Die Stadtbibliothek ist am Rosenmontag von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Faschingsdienstag bleibt die Bibliothek geschlossen. sek