Öffnungszeiten an den Osterfeiertagen

Die Tourist-Information Arkadenbau hat über die Osterfeiertage zu den gewohnten Zeiten von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An Karfreitag, 19. April, findet kein Heilwasserausschank statt. Gäste und Einwohner können sich am Samstag, 20. April, wie üblich von 7 bis 9 sowie von 16 bis 18 Uhr über die Bad Kissinger Heilwässer informieren und diese probieren. An Ostersonntag, 21. April, sowie an Ostermontag, 22. April, findet vormittags von 7 bis 9 Uhr der Heilwasserausschank statt. sek