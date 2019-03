Öffnungszeiten am Faschingsdienstag

Die Stadtverwaltung einschließlich ihrer Außenstellen ist am Faschingsdienstag, 5. März, ab 12 Uhr geschlossen. Die Stadtbücherei bleibt an diesem Tag zu. Gesonderte Öffnungszeiten gelten an diesem Tag für den Servicebetrieb (7 bis 11.45 Uhr), den Wertstoffhof (8 bis 12 Uhr), das Hallenbad (14 bis 17 Uhr) und das Jugend- und Kulturzentrum (13 bis 19 Uhr). Die Volkshochschule, die Musikschule und das Stadtarchiv sind in der gesamten Ferienwoche bis 8. März geschlossen. Der Wild-Park Klaushof und das Museum Obere Saline haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet. sek