Öffnungszeiten am Faschingsdienstag

Die Stadtverwaltung Neustadt ist am Faschingsdienstag, 5. März, lediglich bis 12 Uhr geöffnet. Das betrifft die ausgelagerten Verwaltungsteile in der Austraße 101 b sowie in der "Kultur.Werk.Stadt". Die Bürger werden gebeten, sich darauf einzustellen und an diesem Tag ihren Behördenbesuch bis 12 Uhr durchzuführen. In wichtigen Angelegenheiten sollten vorab mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Terminabsprachen getroffen werden. red