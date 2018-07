Öffentliches Training und Fanfest des HSC am Freitag

Athletik und Teambuilding



abw



Fans und Sponsoren des HSC 2000 Coburg haben am Freitag, 6. Juli, erstmals die Möglichkeit, die neu formierte Zweitliga-Mannschaft von Trainer Jan Gorr in Aktion zu erleben. Ab 16 Uhr findet in der HUK-Arena ein öffentliches Training statt. Im Anschluss um 17.30 Uhr findet auf dem Vorplatz vor der Arena ein gemeinsamer Ausklang des Tages mit der gesamten Mannschaft statt. Der Eintritt zum Training und Fanfest ist kostenlos."Auch in dieser Saison wollen wir weiter den Zusammenhalt und die Nähe zwischen Fans und Mannschaft stärken. Nur gemeinsam können wir in dieser Saison unsere Ziele erreichen", sagt Michael Häfner, Geschäftsführer der Coburger Handballer.Ab der nächsten Woche wird sich der HSC auf die anstehende Spielzeit 2018/2019 in der 2. Handball-Bundesliga vorbereiten. Das Team absolviert bis zum Pflichtspielauftakt im DHB-Pokal am 18./19. August bis zu elf Trainingseinheiten pro Woche. "Zunächst werden wir natürlich vor allem wichtige athletische Grundlagen im Training erarbeiten. Aufgrund der Tatsache, dass wir in diesem Jahr viele neue Spieler in unser Spielsystem integrieren wollen, stehen aber auch handballtaktische und teambildende Maßnahmen in den ersten Wochen auf dem Programm", so Gorr.