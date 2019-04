Öffentlicher Vortrag

Ein Info-Treffen für Gehbehinderte findet am Mittwoch, 24. April, in "Hohmann's Manufactur" in der Bahnhofstraße statt. Los geht's um 14 Uhr. Schwerpunkt des Nachmittags wird das The ma Rollstuhl mit all seinen Facetten sein. Darüber hinaus kommen Vorschriften zur Sprache, die für elektrisch betriebene Mobilitätshilfen von Belang sind. Ein Vertreter der Polizeiinspektion Bad Brückenau wird aus Theorie und Praxis berichten sowie Sicherheitsratschläge für die Betroffenen geben. Anmeldungen nimmt Andreas Knüttel unter Tel.: 0170/341 85 22 entgegen. bpr