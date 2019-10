Öffentliche Verwaltungen können beim Klimaschutz eine Vorbildfunktion einnehmen

Welche Möglichkeiten gibt es für Behörden, Energie und Ressourcen zu sparen und damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Fachgesprächs des Vereins Carmen (Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk) und der Regierung von Oberfranken am Landratsamt Kulmbach.

Neben dem betrieblichen Mobilitätsmanagement und der

Sensibilisierung der Mitarbeiter stand insbesondere eine nachhaltige Beschaffung im Fokus der Veranstaltung.

Landrat Klaus Peter Söllner betonte den hohen Stellenwert, den die Themen Klimaschutz und Ressourcensparen heute auch in der Verwaltung einnehmen. Seit geraumer Zeit engagiere sich der kürzlich anerkannte "Fairtrade"-Kreis in besonderem Maße für diese Ziele.

Dies betonte auch Alexander Wagner, Energiekoordinator der Regierung von Oberfranken. Daher habe man auch Kulmbach als Veranstaltungsort gewählt.

Vivien Führ von der Gesellschaft Agado aus München unterstrich das enorme Potenzial einer nachhaltigen Beschaffung. Rund 480 Milliarden Euro würden jährlich von Bund, Ländern und Kommunen bei Ausschreibungen ausgegeben. Dabei übernehme die öffentliche Hand eine entscheidende Vorbildfunktion für die Bürger.

Auch wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen zunächst häufig restriktiv erschienen, ließen sich ökologisch-soziale Kriterien in allen Phasen des Vergaberechts berücksichtigen, sagte Führ. Dazu brauche es zuallererst ein motiviertes Team und entsprechende Dienstanweisungen als Handlungsgrundlage.

Die Bedeutung von engagierten Vorreitern beleuchtete Jutta Einfeldt vom Verein Carmen. Es brauche von "oben" und von "unten" Impulse und eine gute interne Kommunikation, um die Belegschaft mitzunehmen.

Im Anschluss berichteten Mareike Grytz von der Entwicklungsagentur Faire Metropolregion Nürnberg und Ingrid Flieger, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Kulmbach von Best Practice-Beispielen aus der Region. 61 Städte in der Metropolregion Nürnberg engagieren sich demnach bereits in besonderem Maße für eine nachhaltige und faire Beschaffung. Hierzu zähle seit kurzem auch Kulmbach mit der Kampagne "Bio-Fair-Regio - Mach mit!". Auch zu Energieeinsparung und Effizienzsteigerung trage der Kreis seit 2000 - und damit vor Fukushima - mit einem kommunalen Energiemanagement bei, betonte Flieger. Dieses habe sich zu einem Erfolgsmodell gemausert.

Wie man die Belegschaft dauerhaft für Einsparmaßnahmen begeistern kann, erläuterte Daniel F. Eisel vom Beraternetzwerk "LandSchafftEnergie". Unter dem Motto "Energiesparen im Büroalltag - wie sag ich's den Kollegen?" zeigte er auf, dass sich Klimaschutz im Büro langfristig für alle Beteiligten lohnen kann. Hier brauche es allerdings kreative Ansätze, gute Ideen und mitunter Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen.

René Pessier von der Firma Mobilitätswerk aus Dresden und Dominik Bigge, Klimaschutzmanager im Kreis Forchheim, beleuchteten nachhaltige Mobilität als wichtige Stellschraube für mehr Klimaschutz. Pessier erklärte anschaulich, dass bereits kleine Maßnahmen langfristig die Wahrnehmung und das Verhalten ändern können.

Dominik Bigge berichtete von der Elektrifizierung der Forchheimer Dienstflotte. Bereits sieben der zehn Fahrzeuge am Hauptstandort würden elektrisch betrieben.

Dies habe nicht nur Vorteile für das Klima, sondern bringe - entgegen häufiger Vermutungen - auch wirtschaftliche Vorteile. Nach anfänglicher Skepsis sei die Akzeptanz in der Belegschaft stark gestiegen. red