Öffentliche Trophäenausstellung

Die öffentliche Hegeschau des Landratsamtes Bad Kissingen und der Hegegemeinschaften des Altlandkreises Bad Kissingen findet am Freitag, 20. April, ab 17 Uhr im Saalbau Vogler in Albertshausen statt. Beginn der Versammlung des Jägervereins Bad Kissingen ist dort um 19 Uhr. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem alarmierenden Artenschwund in der Natur. Roland Lenhart von der Unteren Jagdbehörde Bad Kissingen spricht zum Thema Naturschutzgroßprojekt "Grüngitter". Außerdem stehen auf der Tagesordnung unter anderem die Berichte der Unteren Jagdbehörde und Jagdberater sowie des Schwarzwildringleiters Berthold Greubel. sek