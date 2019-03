Öffentliche Toilette mutwillig beschädigt

Drei Fenster der Männertoilette der städtischen Toilettenanlage am Bleichrasen hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen zwischen 0.30 und 1 Uhr eingeschlagen. Durch die offensichtlich mutwillige Beschädigung entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 09732/9060 bei der Hammelburger Polizei zu melden. pol