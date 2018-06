Öffentliche Toilette braucht neuen Spiegel

Den Spiegel in der öffentlichen Toilette in der Pfarrer-Weissenberger-Straße beschädigten unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 16.30 und 16.45 Uhr. Zwei tatverdächtige, etwa 25 Jahre alte Männer , verließen die Toilette in Richtung Rosengarten bzw. Hintere Gasse. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Die Männer hatten Bierflaschen bei sich. Einer der beiden trug am rechten und linken Arm Tätowierungen in grüner und schwarzer Farbe. In Begleitung der Tatverdächtigen befand sich außerdem eine etwa 25 Jahre alte Frau, circa 170 cm groß, braune Haare mit Pferdeschwanz. Sie war bekleidet mit einem schwarzen und rosa T-Shirt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.