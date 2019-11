Öffentliche Sitzung des Bezirksvorstands

Der Bezirksvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) hält seine nächste öffentliche Sitzung in Bayreuth. Mitglieder und Unterstützer sind am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr in der "Brauereischänke am Markt", Maximilianstraße 56, willkommen. Nach dem neuen Konzept "Bezirk im Kreis" finden die Vorstandssitzungen im Wechsel vor Ort in den Landkreisen statt. Der Vorstand fördert damit den direkten Austausch mit und zwischen Parteimitgliedern sowie interessierten Außenstehenden. Wie bei der ersten Sitzung in Bamberg, wird der Kommunalwahlkampf ein zentrales Thema sein. red