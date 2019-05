Am Dienstag, 28. Mai, treffen sich die SPD-Gemeinderäte und alle politisch Interessierten zu einer Fraktionssitzung im Gasthaus Martin in Unterneuses, Viehtriebweg 3. Es werden alle öffentlichen Themen der Gemeinderatssitzung an diesem Abend angesprochen. Beginn ist um 17.30 Uhr. red