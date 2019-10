Die Fraktion der Freien Wähler/Freien Bürger trifft sich zur nächsten öffentlichen Sitzung am morgigen Donnerstag um 19 Uhr in der "Scheffelklause". Geplant sind Berichte zur jüngsten Bauausschusssitzung, zum Hauptausschuss und zum Stadtentwicklungsausschuss. Vorbereitet wird die nächste Stadtratssitzung am Montag, 14. Oktober. Alle Freunde und Förderer der Freien Wähler/Freien Bürger sind dazu willkommen. red