Reith 03.01.2020

Öffentliche Nominierung

Am Montag, 13. Januar, findet um 19 Uhr im Sportheim in Reith eine erneute Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatswahlen am 15. März 2020 im Markt Oberthulba statt. Alle Bürger sind dazu eingelad...