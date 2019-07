"Was machen die Katholiken denn da?" lautet der Titel der Kirchenführung in St. Marien. Am Mittwoch, 10. Juli, um 18 Uhr, wird Kirchenführerin Martine Veulliet-Watzek durch "ihre" Kirche führen. In der 45-minütigen Führung werden die Besonderheiten einer modernen katholischen Kirche betrachtet. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten beim evangelischen Bildungswerk unter Telefon 09561/75984 oder per E-Mail an: ebw@ebw-coburg.de. red