Öffentliche Gottesdienste starten wieder

In Bayern ist es wieder erlaubt, katholische Gottesdienste zu feiern. Diese Möglichkeit nutzen auch Kirchen im Seelsorgebereich Forchheim, jedoch nur in ausgewählten Kirchen und zu teilweise veränderten Gottesdienstzeiten.

Allerdings müssen die Rahmenbedingungen des Schutzkonzepts der bayerischen Diözesen eingehalten werden. Jene, die an unspezifischen Allgemeinsymptomen leiden, Fieber oder Atemwegsprobleme haben oder Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten hatten, dürfen nicht an diesen Gottesdiensten teilnehmen. Es besteht für diese Personengruppe die Möglichkeit, nach terminlicher Vereinbarung mit dem Pfarrbüro die Hauskommunion zu empfangen.

Für alle, die an den Gottesdiensten teilnehmen können, ist die Anzahl der Besucher sehr begrenzt, weil das Platzangebot die Auflage erfüllen muss, dass zwei Meter Abstand zum Nachbarn eingehalten wird. Davon ausgenommen sind Paare oder Familienmitglieder in gemeinsamer Wohnung.

Für Sonntagsgottesdienste ist es deshalb empfehlenswert, sich telefonisch im Pfarrbüro der jeweiligen Pfarrei anzumelden. Sollten noch Plätze frei sein, können diese kurzfristig an nicht angemeldete Besucher vergeben werden. Für die Teilnehmer ist es notwendig, kontinuierlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und in der Kirche die Abstandsschilder und Richtungspfeile auf dem Boden zu befolgen. In der Regel können die Kirchen nur über die Haupteingänge betreten und über Nebeneingänge wieder verlassen werden. Die Gläubigen werden gebeten, ihr eigenes Gesangbuch mitzubringen und auf Weihwasser und beim Friedensgruß auf das Händeschütteln zu verzichten.

Die Gottesdienste im katholischen Seelsorgebereich Forchheim sind in der Samstags-Ausgabe im Kirchenanzeiger nachzulesen. Ab Samstag, 16. Mai findet bis auf Weiteres um 18 Uhr in St. Martin eine Vorabendmesse statt. In St. Ottilie Kersbach und St. Anton Forchheim finden vorerst noch keine Messfeiern statt.

Anmeldungen im Pfarrbüro unter Telefon 09191/2234 von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Außerordentliche Anmeldemöglichkeit am 8. Mai von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 9. Mai, von 10 bis 12 Uhr.

In der Gebetsstätte Heroldsbach ist ebenfalls eine Anmeldung notwendig im Pilgerbüro unter Telefon 09190/997587 von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr. red