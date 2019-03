Wegen der großen Kartennachfrage für das Theaterstück "ERROR/LEHr/ST%!CK\2048" d der Theatergruppe "Eigen-Sinn" des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums findet am Donnerstag um 19 Uhr eine öffentliche Generalprobe in der Pausenhalle der Schule statt. Für die Vorstellungen am 15. und 16. März, jeweils ab 20 Uhr, gibt es noch wenige Restkarten. red