Medbach vor 18 Stunden

Öffentliche Fraktionssitzung

Die nächste öffentliche Fraktionssitzung der Jungen Liste Höchstadt und Umgebung findet am Donnerstag, 23. Januar, um 18.30 Uhr in der Gaststätte Geyer in Medbach statt. Im Anschluss stellt die Junge ...