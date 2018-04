ÖDP stellt sich für Oktoberwahlen auf

Im Mittelpunkt des Bezirksparteitags der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) stand die Aufstellung der oberfränkischen Listen für die Landtags - und Bezirkstagswahlen im Oktober. Auf Platz 1 wählten die Mitglieder den Burgkunstadter ÖDP-Bezirksvorsitzenden Thomas Müller. Platz 2 erhielt Manuela Forster, die Forchheimer Stimmkreis-Direktkandidatin.

Bei der Liste für den Bezirkstag erreichte die oberfränkische ÖDP laut ihrer Pressemitteilung ein Alleinstellungsmerkmal: Alle 16 Plätze wurden mit Frauen besetzt. Spitzenkandidatin hier ist Simone Wohnig (Bad Rodach), auf Platz 2 steht Cornelia Wölfling (Forchheim), auf Rang 3 Susanne Batz (Bamberg).

Die ÖDP ist - außer in Ober-und Unterfranken - in allen bayerischen Bezirkstagen vertreten. Ferner wurde auf dem Bezirkstag in Burgkunstadt Lucas Büchner (Bamberg) zum neuen Beisitzer im Bezirksvorstand gewählt. Der Vorgänger war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Mit großer Mehrheit beschloss der Bezirksparteitag auch, dass die oberfränkische ÖDP sich der "Bürgerrechts-Allianz Oberfranken" anschließt. Diese überparteiliche Vereinigung wendet sich gegen die mögliche massive Einschränkung von Bürgerrechten durch die geplante Reform des Polizeiaufgabengesetzes. red